«Шахтар» можуть примусити зіграти матч з «Полтавою» на стадіоні з жахливим полем

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Чвертьфінальний поєдинок Кубка України - знову під загрозою зриву

Президент української Прем'єр-ліги Володимир Генінсон заявив, що футбольний клуб «Полтава» відмовився переносити гру з «Шахтарем» на інший стадіон, незважаючи на непридатну для гри якість газону. Багатостраждальний поєдинок Кубка України між «Полтавою» та «Шахтарем» має відбутися вже завтра, 5 квітня, проте його доля знову під питанням через гнітючий стан газону на стадіоні полтавського клубу. «Жахливе поле у Полтаві. Ми написали лист у клуб з проханням про перенесення матчу на стадіон "Ворскла» імені Бутовського, але вони відмовилися», — прокоментував ситуацію Володимир Генінсон. - Якщо тільки директор і арбітр матчу визначать, що на цьому полі грати не можна, тоді КДК ФФУ буде знову вирішувати, форс-мажор чи ні».

Раніше генеральний директор "Шахтаря» Сергій Палкін розкритикував стан газону на стадіоні «Локомотив» у Полтаві, де мав відбутися матч. «Всі розуміють, що проводити гру там неможливо, крім самої «Полтави», яка наполягає, щоб матч відбувся саме на цьому полі. Але є ж якісь правила, вимоги та зобов'язання, які потрібно виконувати. Якщо ви вже дійшли до такого рівня, до 1/4 фіналу Кубка, то надайте нормальний газон. Повинно бути соромно проводити матчі на таких полях і клубам, і футбольним органам, які дозволяють це робити. Ми нікого не рятуємо, а топимо наш турнір. Директор матчу і комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань рекомендують не проводити матч на цьому полі, а перенести його на стадіон „Ворскла». Сподіваюся, що прислухаються до рекомендацій і приймуть правильне рішення», - зазначив Палкін.

Матчі 1/4 фіналу Кубка України повинні відбутися в цю середу. У них зустрінуться «Полтава» - «Шахтар» і "Нафтовик-Укрнафта» - «Динамо».







Джерело: sportarena.com