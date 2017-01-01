«Шахтар» обіграв «Сельту» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

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Бланко Лещук приніс «гірникам» перемогу в першому офіційному матчі 2017 року

Донецький "Шахтар" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи в Віго мінімально переграв іспанську "Сельту".

Єдиний гол в матчі забив дебютант "гірників" і Ліги Європи аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук.

Аргентинець вдало спрацював на добиванні після нереалізованого виходу один на один у виконанні Марлоса. Відзначимо, донеччани довели свою переможну серію в єврокубках до 9-и матчів. А "Сельта", в свою чергу, зазнала в цьому сезоні першої домашньої поразки на європейській арені.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 23 лютого, в Харкові на стадіоні "Металіст".

"Сельта" - "Шахтар" - 0: 1

Гол: Бланко Лещук (26)

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Мальо, Кабраль, Кастро, Радо (Хосабед, 74), Васс, Ернандес, Бонгонда (Систо, 58), Гвідетті (Россі, 84), Аспас.

"Шахтар": Пятов, Ракицький, Ордець, Срна, Ісмаілі, Марлос (Азеведо, 90), Малишев, Дентіньо (Коваленко, 46), Фред, Тайсон (Бернард, 84), Бланко Лещук.

Попередження: Ордець (40), Тайсон (45), Срна (45), Радоя (67), Васс (71), Аспас (75), Малишев (75), Ракицький (81).