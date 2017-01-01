«Шахтар» переміг «Чорноморець» у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

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Гра завершилася з рахунком 0:3

В Одесі завершився матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому «Чорноморець» приймав на своєму полі донецький «Шахтар" і поступився з рахунком 0:3

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму. На 27-й хвилині гол у свої ворота забив гравець одеситів Різван Аблітаров. Дентіньо пробив з меж штрафного, м'яч влучив у Безрука, а від нього в Аблітарова. Після цього м'яч закотився за лінію воріт.

А за вісім хвилин, на 37-й, Густаво Бланко-Лещук подвоїв перевагу своєї команди. Після кутового м'яч прилетів до Бланко-Лещука, який в дотик відправив м'яч у сітку. У другому таймі гірники впевнено довели гру до загальної перемоги. Більш того, на 89-й хвилині, після прострілу Бутко з правого флангу Бланко-Лещук з меж штрафного майданчика увігнав м'яч у ворота.

Таким чином, «Шахтар» набрав 78 очок і тепер випереджає «Динамо» (61) на 17 балів. У свою чергу, у «Чорноморця» 37 балів і команда ділить 5-6 місця з «Олександрією», істотно відстаючи від луганської «Зорі» (45) та донецького «Олімпіка» (42).





Джерело: УНІАН