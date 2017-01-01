«Шахтар» переміг «Динамо» і наблизився до чемпіонства

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Переможний м'яч забив бразилець Феррейра.

У матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги «Шахтар» обіграв «Динамо» і наблизився до чемпіонства. «Українське класико» пройшло в п'ятницю на НСК «Олімпійський» і завершилося з рахунком 1:0.

Кияни забили двічі, але обидва голи були скасовані арбітром: на третій хвилині Ярмоленко забив м'яч у сітку воріт «Шахтаря» після того, як сфолив на захиснику, а в другому таймі м'яч влетів у сітку уже після свистка – був зафіксований офсайд. Варто зазначити, що захист «гірників» неодноразово в цьому матчі «ловив» киян на положенні «поза грою».

Єдиний гол у матчі був забив на 12-й хвилині: після подачі з лівого флангу Факундо Феррейра головою пробив точно в кут із кута воротарського майданчика.

Після цього матчу в активі «Шахтар» уже 69 очок. У «Динамо» залишилося 55.

Свій наступний матч «Шахтар» проведе 30 квітня проти «Олександрії» в Харкові, а «Динамо» в той же день зіграє з «Чорноморцем» у Києві.