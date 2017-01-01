  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» переміг «Динамо» у фіналі Кубка України

    • Сьогодні, 22:47
    • Розсилка

    Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:0.

    У фінальному матчі Кубка України у Харкові першим шанс вийти вперед отримав «Шахтар». Арбітр Костянтин Труханов зафіксував у захисника «Динамо» Александара Пантіча гру рукою у власному карному майданчику та призначив пенальті.

    До м’яча підійшов Марлос, який пробив по центру верхом, але влучив у поперечину.

    Бразилець виправив свою помилку на 80-й хвилині, коли у відмінному стилі відкрив рахунок. Марлос змістився з правого флангу у центр, обіграв кількох суперників та завдав потужного удару у лівий верхній кут воріт Максима Коваля.

    Таким чином, гірники покладуть золоті медалі Прем'єр-ліги, завойовані раніше, у Кубок. Київське «Динамо» , яке в 2017 році відзначає 90-річний ювілей з дня створення команди, так і не завоювало жодного трофея в цьому році.

    «Шахтар» зрівнявся за кількістю здобутих Кубків України з «Динамо» – у обох клубів стало по 11 трофеїв.

    Кубок України. Фінал

    «Шахтар» – «Динамо» 1:0

    «Шахтар»: П'ятов - Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі - Степаненко, Коваленко (Малишев) - Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков) - Феррейра (Ордець).

    «Динамо»: Коваль - Морозюк, Пантіч, Віда, Кадар (Циганков), Антунеш - Шепєлєв, Сидорчук (Рибалка) - Ярмоленко, Гармаш – Бєсєдін.

    Гол: Марлос, 80.

    На 8-й хвилині Марлос не реалізував пенальті (поперечина).


    Кубок України «Динамо» «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ