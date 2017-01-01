«Шахтар» переміг «Динамо» у фіналі Кубка України
- Сьогодні, 22:47
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Розсилка
Гра в Харкові завершилася з рахунком 1:0.
У фінальному матчі Кубка України у Харкові першим шанс вийти вперед отримав «Шахтар». Арбітр Костянтин Труханов зафіксував у захисника «Динамо» Александара Пантіча гру рукою у власному карному майданчику та призначив пенальті.
До м’яча підійшов Марлос, який пробив по центру верхом, але влучив у поперечину.
Бразилець виправив свою помилку на 80-й хвилині, коли у відмінному стилі відкрив рахунок. Марлос змістився з правого флангу у центр, обіграв кількох суперників та завдав потужного удару у лівий верхній кут воріт Максима Коваля.
Таким чином, гірники покладуть золоті медалі Прем'єр-ліги, завойовані раніше, у Кубок. Київське «Динамо» , яке в 2017 році відзначає 90-річний ювілей з дня створення команди, так і не завоювало жодного трофея в цьому році.
«Шахтар» зрівнявся за кількістю здобутих Кубків України з «Динамо» – у обох клубів стало по 11 трофеїв.
Кубок України. Фінал
«Шахтар» – «Динамо» 1:0
«Шахтар»: П'ятов - Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі - Степаненко, Коваленко (Малишев) - Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков) - Феррейра (Ордець).
«Динамо»: Коваль - Морозюк, Пантіч, Віда, Кадар (Циганков), Антунеш - Шепєлєв, Сидорчук (Рибалка) - Ярмоленко, Гармаш – Бєсєдін.
Гол: Марлос, 80.
На 8-й хвилині Марлос не реалізував пенальті (поперечина).