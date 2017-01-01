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    «Шахтар» перевезе клубний магазин зі Львова до Харкова

    • Сьогодні, 12:32
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    Клубний магазини «Шахтаря» у Львові буде закритий

    22 лютого, напередодні поєдинку-відповідь стадії 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Сельти», донецький «Шахтар» відкриє клубний магазин в Харкові.
    Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

    У магазині реалізовуватиметься не лише атрибутика «гірників», але і харківського «Металіста». Клубний магазини «Шахтаря» у Львові буде закритий.

    Нагадаємо, що «Шахтар» другу частину матчів чемпіонату України проведе у Харкові, як і ігри єврокубків.

    Джерело: champion.com.ua
    Харків футбол Львів «Шахтар»
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