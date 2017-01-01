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    «Шахтар» підписав захисника національної збірної Грузії

    • Сьогодні, 14:18
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    Донецький футбольний клуб «Шахтар» підписав п'ятирічний контракт з 24-річним захисником національної збірної Грузії Давидом Хочолавою

    Гравець приєднається до «Шахтаря» із сезону-2017/2018, повідомляє офіційний сайт донецької команди. 

    Додамо, що з липня 2015 року Хочолава виступає в одеському «Чорноморці», який минулої неділі завдав «гірникам» першої поразки у нинішньому чемпіонаті України (2:1).

    До збірної Грузії захисник почав залучатися з нинішнього року (три зіграних матчі). За «Чорноморець» Хочолава провів 39 поєдинків і забив три м'ячі.

    футбол «Шахтар»
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