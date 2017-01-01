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    «Шахтар» розгромив «Олімпік» в матчі Прем'єр-ліги

    • Сьогодні, 20:47
    • Розсилка

    Гра завершилася з рахунком 4:0

    У 25 турі чемпіонату України з футболу пройшло донецьке дербі. «Олімпік» приймав «Шахтар».

    Уже в дебюті зустрічі «гірники» відкрили рахунок. Подачу Срни замкнув головою Тайсон.

    До перерви «Шахтар» збільшив свою перевагу. Це вже Бернард точно пробив в кут, після відмінного пасу Марлоса.

    У другому таймі у ворота господарів влетіло ще два м'ячі. Спочатку після багатоходівки відзначився Коваленко, а за ним з пенальті забив Феррейра.

    футбол спорт «Шахтар»
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