«Шахтар» розгромив «Олімпік» в матчі Прем'єр-ліги

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Гра завершилася з рахунком 4:0

У 25 турі чемпіонату України з футболу пройшло донецьке дербі. «Олімпік» приймав «Шахтар».

Уже в дебюті зустрічі «гірники» відкрили рахунок. Подачу Срни замкнув головою Тайсон.

До перерви «Шахтар» збільшив свою перевагу. Це вже Бернард точно пробив в кут, після відмінного пасу Марлоса.

У другому таймі у ворота господарів влетіло ще два м'ячі. Спочатку після багатоходівки відзначився Коваленко, а за ним з пенальті забив Феррейра.