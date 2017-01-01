«Шахтар» розпочав підготовку до матчу з «Динамо»
- Сьогодні, 18:56
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Іван Ордець займався за індивідуальною програмою
Відпочивши після матчу з «Олімпіком», «гірники» почали підготовку до центрального поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-Ліги проти київського «Динамо».
Вранці 17 квітня донеччани провели сесію в Ворзелі. Футболісти, які були задіяні в суботній грі, відпрацювали в загальній групі 60 хвилин, після чого вирушили на відновлення.
Решта чекала інтенсивного півторагодинного тренування, побудованого на тактичних вправах. Як і раніше індивідуально займається травмований Іван Ордець.
Українське класико «Динамо» – «Шахтар» пройде 21 квітня на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок о 20:00.
Джерело: Сегодня