  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» розпочав підготовку до матчу з «Динамо»

    • Сьогодні, 18:56
    • Розсилка

    Іван Ордець займався за індивідуальною програмою

    Відпочивши після матчу з «Олімпіком», «гірники» почали підготовку до центрального поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-Ліги проти київського «Динамо».

    Вранці 17 квітня донеччани провели сесію в Ворзелі. Футболісти, які були задіяні в суботній грі, відпрацювали в загальній групі 60 хвилин, після чого вирушили на відновлення.

    Решта чекала інтенсивного півторагодинного тренування, побудованого на тактичних вправах. Як і раніше індивідуально займається травмований Іван Ордець.

    Українське класико «Динамо»«Шахтар» пройде 21 квітня на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок о 20:00.

    Джерело: Сегодня

    футбол «Динамо» «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ