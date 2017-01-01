«Шахтар» розтрощив «Норчепінг» в товариському матчі

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Гра завершилася з рахунком 6:1

Донецький «Шахтар» провів на зборі в Португалії свій другий контрольний матч в нинішнє міжсезоння, в якому розгромив шведський «Норчепінг», повідомляє офіційний сайт клубу.

Гра завершилася з рахунком 6:1. Примітно, що ніхто в цій грі не зробив навіть дубля, не кажучи про хет-трик. По одному голу забили Кучер, Срна, Зубков, Тайсон, Бланко-Лещук і Фред.

Наступний поєдинок команда Паулу Фонсеки проведе 31 січня в рамках Atlantic Cup з чеським «Яблонцем».

Товариський матч

«Шахтар» – «Норчепінг» – 6:1

Голи: Кучер, 18, Срна, 51, Зубков, 54, Тайсон, 64, Бланко-Лещук, 72, Фред, 84 – Еліассон, 69

«Шахтар": Пятов (Каніболоцький, 46), Кобін (Срна, 46), Кучер (Ордець, 46), Кривцов (Ракицький, 46), Азеведо (Матвієнко, 46), Малишев (Фред, 46), Танковський (Степаненко, 46), Марлос (Зубков, 46), Дентінью (Алан Патрік, 46), Бернард (Тайсон, 46), Феррейра (Борячук, 33; Густаво-Лещук, 61)