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    «Шахтар» всі єврокубкові матчі гратиме в Харкові

    • Сьогодні, 10:46
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    «Шахтар» проведе на стадіоні «Металіст» усі єврокубкові поєдинки нового сезону

    Футбольний клуб «Шахтар проведе в Харкові на стадіоні «Металіст» не тільки найближчий поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Севільї» (23 лютого), але й усі єврокубкові поєдинки нового сезону. Про це в інтерв'ю телеканалу «Футбол-1» повідомив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

    «Ми подали заявку в УЄФА на Харків. Не можемо одну зіграти в одному місті, а наступну - вже в іншому. По-перше, УЄФА не дозволить. Якщо вони дозволяють на цій стадії грати в Харкові, то ми вже будемо грати в Харкові. Євроігри будуть у Харкові, а по інших ми будемо дивитися», - зазначив Палкін.

    Джерело: Футбол

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