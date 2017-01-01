«Шахтар» всі єврокубкові матчі гратиме в Харкові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шахтар» проведе на стадіоні «Металіст» усі єврокубкові поєдинки нового сезону

Футбольний клуб «Шахтар проведе в Харкові на стадіоні «Металіст» не тільки найближчий поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Севільї» (23 лютого), але й усі єврокубкові поєдинки нового сезону. Про це в інтерв'ю телеканалу «Футбол-1» повідомив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

«Ми подали заявку в УЄФА на Харків. Не можемо одну зіграти в одному місті, а наступну - вже в іншому. По-перше, УЄФА не дозволить. Якщо вони дозволяють на цій стадії грати в Харкові, то ми вже будемо грати в Харкові. Євроігри будуть у Харкові, а по інших ми будемо дивитися», - зазначив Палкін.

Джерело: Футбол