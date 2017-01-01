«Шахтар» запропонував змінити формат Прем'єр-ліги в наступному сезоні

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У «Шахтарі» хочуть змінити регламент УПЛ

У «Шахтарі» хочуть спробувати змінити регламент УПЛ і з наступного сезону зробити гібрид між форматом турніру, який проводиться в Бельгії і тим, що є сьогодні у нас.

Про заявив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

«Ми хочемо спробувати змінити регламент і з наступного сезону спробувати зробити якийсь гібрид між форматом турніру, який проводиться в Бельгії і тим, що є сьогодні у нас. Ідея полягає в наступному: для того, щоб на кожному з етапів був присутній глядацький інтерес і інтрига, ми хочемо запропонувати залишити формат у два етапи» , - зазначив Палкін.

«Але 12 команда вибуває відразу, клуби, що зайняли 11 і 10 місця, гратимуть стикові матчі з командами з Першої ліги, які займуть, відповідно, 2 і 3 місце в турнірній таблиці. Потім, команда, яка займе перше місце з другої шістки, також буде грати стикові матчі з командою, яка бере участь в єврокубках» , - додав він.

На його думку, таким чином, до самого кінця чемпіонату буде збережена інтрига.

«Таким чином, до самого кінця чемпіонату у нас буде збережена інтрига і ось ці стикові матчі, думаю, будуть по рейтингу і кількості уболівальників на трибунах нічим не гірші дербі «Шахтаря» і «Динамо» , - впевнений генеральний директор «гірників» .

«Я вважаю, що ми повинні рухатися тільки в цьому напрямку. Ситуація сьогодні складна, клуби зникають, але нам потрібно думати, як зробити чемпіонат краще і цікавіше» , - підкреслив Палкін.

Джерело: Футбол