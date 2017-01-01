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    «Шахтар» зіграє в п'ятницю проти «Динамо» напіврезервним складом

    • Сьогодні, 19:08
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    П'ятов, Ракицький, Степаненко, Ісмаїлі і капітан «Шахтаря» Срна не зіграють проти «Динамо»

    Завтра в Харкові відбудеться матч 31-го туру української Прем'єр-ліги «Шахтар»«Динамо» (початок — о 19.30). Турнірної мотивації поєдинок не має — гірники достроково завоювали чемпіонське звання, кияни також завчасно забезпечили собі срібло.

    Наставник гірників Паулу Фонсека вирішив провести поєдинок з принциповим суперником без ряду ключових гравців. У Харків не поїхали відразу три гравці збірної України - Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький та Тарас Степаненко, а також легіонери - Даріо Срна і Ісмаїлі.

    У Тараса Степаненка, до речі, сьогодні народився третій син, в тому числі з цим, можливо, і пов'язана його відсутність у завтрашньому матчі.


    Джерело: Команда

    футбол «Динамо» «Шахтар»
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