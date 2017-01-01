«Шахтар» зіграв внічию з віденською «Аустрією» на першому зборі в Португалії

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Матч завершився з рахунком 2:2.

Сьогодні «гірники» провели перший товариський поєдинок на зборі в Португалії, де зустрічалися з віденською «Аустрією» і зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт ФК «Шахтар».

Матч завершився з рахунком 2:2. Головний тренер Паулу Фонсека з перших хвилин випустив молодих гравців: голкіпера Олега Кудрика, захисника Миколу Матвієнка і півзахисника Олександра Зубкова. Також в основі вийшов новачок команди аргентинський нападник Густаво Бланко Лещук.

Дебют зустрічі пройшов в неспішному темпі. Перший небезпечний момент виник на 14-й хвилині: Даріо Срна виконав націлену передачу на Олександра Зубкова, але тому не вистачило точності. Відразу ж міг відзначитись Густаво Бланко Лещук, замикав простріл Фреда, – також повз. У ці хвилини «Шахтар» володів перевагою, але першою забила «Аустрія». Грюнвальд після однієї з небагатьох контратак опинився в потрібному місці і пробив Олега Кудрика. Незабаром зрівняв рахунок Густаво Бланко Лещук.

На 28-й хвилині Бернард запустив у штрафну Зубкова, той прострілив на аргентинця, і новачок донеччан з другої спроби вразив ворота австрійців – 1:1. У кінцівці тайму «Аустрія» провела гостру контратаку і після удару Фризенбіхлера знову вийшла вперед. На другу половину матчу Паулу Фонсека випустив абсолютно новий склад. На 51-й хвилині міг зрівняти рахунок Дентіньо, але бразилець не влучив у ворота після прострілу Факундо Феррейри. Футболісти «Шахтаря» продовжували атакувати. Реальні шанси відзначитися були у Феррейри.

На 70-й хвилині форвард донеччан виходив один на один з голкіпером, але не зумів його переграти. У наступній атаці він же опинився на вістрі, однак затягнув з ударом і момент був вичерпаний. На 74-й хвилині на поле замість Алана Патріка з'явився Андрій Борячук. Тиск на ворота «Аустрії» посилився, і в одній з атак після удару В'ячеслава Танковского м'яч від штанги влетів у сітку – 2:2. У фіналі зустрічі перемогу «оранжево-чорним» могли принести все той же Танковський і Борячук, але рахунок не змінився. Завтра «Шахтар» проведе черговий спаринг.

На цей раз суперником буде шведський «Норчепінг». Початок зустрічі о 17:30 за київським часом.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Аустрія» (Відень, Австрія) – 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 Грюнвальд (18), 1:1 Лещук (28), 1:2 Фризенбихлер (41), 2:2 Танковський (78)

«Шахтар»: Кудрик (Шевченко, 46), Срна (к) (Кобін, 46), Кучер (Кривцов, 46), Ракицький (Ордець, 46), Матвієнко (Азеведо, 46), Малишев (Степаненко, 46; Алан Патрік, 87), Фред (Танковскій, 46), Зубков (Марлос, 46), Тайсон (Алан Патрік, 46; Борячук, 74), Бернард (Дентіньо, 46), Лещук (Феррейра, 46)



