Шарапова не отримала запрошення на участь у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу

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Відбувши 15-місячну дискваліфікацію за вживання допінгу, Шарапова не отримала запрошення на участь у Ролан Гаррос

Федерація тенісу Франції (FFT) не надає wild card тенісистам, які відбули дискваліфікацію за вживання допінгу, тому росіянка Марія Шарапова має повернутися і знову перемагати сама, заявив глава FFT Бернар Джудічеллі.

У вівторок Джудічеллі під час спеціальної трансляції в офіційному акаунті FFT в Facebook повідомив, що дворазова переможниця «Ролан Гаррос» Шарапова не отримає wild card ані в кваліфікації, ані в основній сітці і, таким чином, не виступить на Відкритому чемпіонаті Франції нинішнього року.

«Ми не можемо надати їй wild card. У нас є wild card для тенісистів, які повернулися після травм, але для тих, які відбули дискваліфікацію за допінг, такої опції немає. Тепер все залежить тільки від неї. Шарапова має повернутися і перемагати знову сама», – сказав Джудічеллі.

«Я прошу вибачення у Марії, я прошу вибачення у її вболівальників, і вона, і вони, напевне, дуже засмучені, але моя відповідальність – захищати гру та її високі стандарти», – додав президент FFT.

Шарапова в кінці квітня провела перший офіційний матч після відбуття 15-місячної дискваліфікації за вживання мельдонію. В даний час 30-річна росіянка займає 211-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Другий у сезоні турнір «Великого шолома» пройде в Парижі з 28 травня по 11 червня, матчі кваліфікаційного турніру стартують 22 травня. Шарапова двічі в кар'єрі виграла Відкритий чемпіонат Франції – у 2012 і 2014 роках.

Джерело: Сегодня