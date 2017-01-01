Шарапова вважає, що її мали особисто попередити про внесення мельдонія до списку допінгу

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Російська тенісистка звинуватила Міжнародну федерацію тенісу в тому, що її не попередили про заборону мельдонія

Росіянка Марія Шарапова зауважила, що Міжнародна федерація тенісу (ITF) також відповідальна за її відсторонення від гри. Минулого року Шарапову було дискваліфіковано на два роки за вживання мельдонію, але пізніше Спортивний арбітражний суд (CAS) у жовтні скоротив її відсторонення до 15 місяців.

«Чому до мене не підійшов один з чиновників ITF, щоб у приватній бесіді повідомити про нові заборонені речовини? – цитує The Times Шарапову. – В кінцевому підсумку вийшло так, що я сама виявилася винною в обставинах, що склалися. Протягом семи років я отримувала дозвіл на використання певних речовин, у зв'язку з чим і не подумала, що їх можуть внести до списку заборонених».

За два тижні Марія Шарапова має зіграти в першому турнірі після дискваліфікації.

Джерело: segodnya.ua