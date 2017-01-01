Шелестюк повернеться на ринг на початку липня

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Українець планує провести свій наступний бій в США

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Лондоні(15-0, 9 КО) знову вийде на ринг 1-го липня.

Наступний поєдинок український боксер хоче провести в Сакраменто, США. Ім'я суперника поки не відомо.

Нагадаємо, що Шелестюк був змушений пропустити близько п'яти місяців через травму. Українець повинен був вийти на ринг ще в квітні, але травмував ногу і скасував бій з небитих американцем Маліком Хоукінсом (10-0, 7 КО).

Свій останній поєдинок український боксер провів в листопаді. Тоді Шелетюк здобув свою 15-ту перемогу на професійному рингу, вигравши у Джеймі Еррери (15-1-4, 8 КО) роздільним рішенням суддів.

Джерело: boxingnews.com.ua