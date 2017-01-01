Шевченко назвав розширений склад збірної України на матч з Хорватією

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список до кандидатів національної команди України для участі у зборі перед відбірним матчем чемпіонату світу зі збірною Хорватії

До розширеного списку увійшло 35 футболістів, які візьмуть участь у підготовчому зборі національної команди в Австрії. Після цього тренер «відсіє» зайвих гравців.

Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко (обидва – «Шахтар»), Артур Рудько («Динамо»), Олексій Шевченко («Зоря»), Денис Бойко («Малага», Іспанія)

Захисники: Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Микола Морозюк, Микита Бурда (обидва – «Динамо»), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко (усі – «Шахтар»), Микола Матвієнко («Карпати»).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (усі – «Шахтар»), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв (усі – «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Іван Петряк («Зоря»), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія).

Нападники: Артем Бєсєдін, Роман Яремчук (обидва – «Динамо»), Андрій Борячук («Шахтар»), Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина).

Джерело: FFU