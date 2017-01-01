Шевченко оголосив склад збірної України на матчі з Мальтою та Фінляндією

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Товариський матч та гра відбору ЧС-2018 відбудуться в червні

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 23 гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірному матчі чемпіонату світу – 2018 проти збірної Фінляндії, повідомляє Федерація футболу України.

Також наставник назвав імена п'ятьох футболістів, котрі перебувають у резерві головної команди і можуть отримати виклик будь-якої миті.



Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко (обидва - «Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Дніпро» Дніпро).

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов (усі − «Шахтар»), Микола Морозюк («Динамо» Київ), Едуард Соболь («Зоря Луганськ), Микола Матвієнко («Карпати», Львів).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (всі - «Шахтар»), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв (усі − «Динамо»), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія).

Нападники: Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина), Артем Бєсєдін («Динамо») Зважаючи на те, що до початку збору головної команди ще є певний час, тренерський штаб залишає за собою можливість запрошення інших гравців. Визначальними для вибору традиційно будуть ігрові кондиції кандидатів.

Таким чином, Андрій Шевченко оголосив і резервний список «синьо-жовтих» на найближчий збір, до якого входять наступні виконавці: Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Руслан Ротань, Артем Довбик (обидва - «Дніпро»), Іван Петряк («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»).

У складі команди двоє дебютантів. Вперше виклик до головної команди отримали 18-річний голкіпер «Дніпра» Андрій Лунін та півзахисник «Динамо» Володимир Шепелєв, якому за день до початку збору виповниться 20 років. Андрій Лунін цього сезону надійно закріпив за собою «пост №1» у клубі, зігравши за «Дніпро» 20 матчів у внутрішніх змаганнях.

Першу гру у Прем’єр-лізі Лунін провів 16 жовтня 2016 року проти «Карпат». Торік Андрій був основним воротарем збірної України U-17 на юнацькому Євро-2016. Крім цього, Лунін виступав за збірні України віком до 16, 18 та 19 років. Володимир Шепелєв також дебютував у матчах Прем’єр-ліги цього сезону.

Щоправда, на відміну від Луніна, зробив це трохи пізніше за часом – 25 лютого 2017 року (у матчі проти луганської «Зорі»). На даний момент, гравець провів 12 ігор за першу команду «Динамо» у чемпіонаті та Кубку України. На рахунку Шепелєва 19 зустрічей за юнацькі збірні України віком до 16,17 та 18 років.

Джерело: FFU