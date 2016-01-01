Шевченко про бойкот ЧС-2018: Політичні рішення прийматиме ФФУ

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Головний тренер збірної України збирається вирішувати лише турнірні завдання

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вкотре заявив, що питання бойкоту чемпіонату світу 2018 року, який відбудеться в Росії, не входить до його компетенції.

«Я хотів би зіткнутися з проблемою, що ми виграли наш відбірковий турнір, і тепер стоїть дилема, їхати чи не їхати на чемпіонат світу! Але ми ще далекі від цього, зараз у нас зовсім інші проблеми. Ми ставимо завдання перемагати, претендувати на перше місце, це наша спортивна робота. А політичні та організаційні рішення прийматиме ФФУ», – заявив Шевченко.

Нагадаємо, після чотирьох матчів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України з 8 очками в активі посідає друге місце в групі. Наступний матч «жовто-сині» проведуть 24 березня в Загребі зі збірною Хорватії.

Джерело: Вести