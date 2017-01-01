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    Шевченко викликав у збірну ще трьох футболістів

    • Сьогодні, 11:42
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    Іван Петряк, Віктор Циганков та Артем Довбик приєднаються до збірної України напередодні червневих поєдинків

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав трьох гравців, які попередньо були у резервному списку кандидатів до національної команди.

    Іван Петряк з луганської «Зорі», Віктор Циганков з київського «Динамо» та Артем Довбик з «Дніпра» доповнять число 23 гравців, яких тренерський штаб викликав раніше - для підготовки до матчу кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2018 проти Фінляндії.

    Уся команда збереться у готелі «Platium», що в селищі Козин під Києвом, 2 червня.

    Джерело: FFU

    футбол Збірна України Андрій Шевченко
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