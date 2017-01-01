Шевченко викликав Зозулю у збірну, аби його підтримати

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Головний тренер збірної України пояснив кадрові рішення напередодні відбіркового матчу ЧС-2018 проти Хорватії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував склад «синьо-жовтих» на відбірковий матч ЧС-2018 проти Хорватії. Зокрема, він пояснив виклик на тренувальний збір Романа Зозулі, який вже тривалий час немає ігрової практики.

«Зозуля – важливий гравець для збірної України. Ми знаємо про ситуацію, в яку він потрапив. Ми викликаємо його, аби підтримати. І аби дати йому шанс», - розповів Шевченко.

Також Шевченко пояснив, що на тренувальний збір до Австрії поїдуть лише 25-26 футболістів з розширеного списку, до якого увійшло 35 гравців. Щодо персоналій, то головний тренер збірної відзначив Малиновського, який заслужив виклик завдяки класній грі за бельгійський клуб «Генк». Відсутність Караваєва – це наслідок його проблем в клубі (не потрапляє в заявку на матчі «Фенербахче»), а Костевичу (він грає за польський «Лех») потрібно ще покращувати свою гру.

Джерело: FFU