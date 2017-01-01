Шість українських біатлоністок вийдуть на старт індивідуальної гонки етапу КС в Антхольці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні відбудеться одна з найдовших гонок сезону.

Сьогодні в італійському Антхольці відбудеться індивідуальна гонка у рамах етапу Кубка світу з біатлону, в якій візьмуть участь шість представниць України, повідомляє Федерація біатлону України.

Склад збірної України (зі стартовими номерами) виглядає наступним чином:

17. Олена Підгрушна

21. Юлія Журавок

36. Юлія Джима

43. Анастасія Меркушина

77. Валя Семеренко

87. Яна Бондар

Спочатку планувалося, що Олена Підгрушна пропустить цю гонку і буде готуватися до чемпіонату світу. Але в останній момент захворіла Ірина Варвінець, тому Олена вийде на старт. В інших збірних також відбулися зміни. У гонці не виступлять Міріам Гесснер (погані результати), Франциска Пройсс (хвороба), Тіріл Екхоф (підготовка до ЧС). За результатами цієї гонки 5 спортсменів не з ТОП-25 загального заліку кваліфікуються в мас-старт.

Всього на етапі в Антхольці відбудуться шість гонок - жіноча і чоловіча індивідуалки, мас-старти та естафети.







Джерело: biathlon.com.ua