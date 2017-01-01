

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже кілька місяців адміністрація «Ниви» із Вінниці шукає головного тренера, спроможного вивести команду до Першої ліги

Знаменитий воротар «Динамо» і національної збірної України Олександр Шовковський може очолити вінницьку «Ниву». Про це стало відомо «20 хвилинам» з джерел, близьких до керівництва команди.

Нещодавно він завершив кар’єру гравця, а тепер може спробувати свої сили на тренерський ниві саме у Вінниці.

До речі, у Шовковського є тренерська ліцензія категорії «А», чого цілком достатньо для клубів другої і першої ліг.

Повідомляється, що із Шовковським досягнуто попередньої угоди і перемовини доходять до завершальної стадії.