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    Шовковський може очолити вінницьку «Ниву»

    • Сьогодні, 13:09
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    Вже кілька місяців адміністрація «Ниви» із Вінниці шукає головного тренера, спроможного вивести команду до Першої ліги

    Знаменитий воротар «Динамо» і національної збірної України Олександр Шовковський може очолити вінницьку «Ниву». Про це стало відомо  «20 хвилинам» з джерел, близьких до керівництва команди.

    Нещодавно він завершив кар’єру гравця, а тепер може спробувати свої сили на тренерський ниві саме у Вінниці.

    До речі, у Шовковського є тренерська ліцензія категорії «А», чого цілком достатньо для клубів другої і першої ліг.   

    Повідомляється, що із Шовковським досягнуто попередньої угоди і перемовини доходять до завершальної стадії.

    Джерело: Вголос
    футбол «Динамо» Олександр Шовковський
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