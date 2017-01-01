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    Шовковський виставив на продаж свій мотоцикл

    • Сьогодні, 11:20
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    Знаменитий вже екс-голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський виставив на продаж свій мотоцикл - Indian Chief Vintage

    Кошишній голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський виставив на продаж свій мотоцикл. Відповідний пост з оголошенням він розмістив у себе в Фейсбук, доповнивши його фото транспортного засобу.

    «Весна мчить до нас на повному ходу і настає час задуматися як же зустрічати новий сезон. У вас є можливість купити Indian Chief Vintage. Чорний, 2014р. Пробіг 2800 км. Об'єм: 1,8. Привід: ремінь. Кількість передач: 6. ABS. Круїз контроль. Легкознімальне лобове скло. Сидіння і сумки зі шкіри преміум класу. Запуск без ключа. Перша реєстрація», – написав Шовковський.

    Ціна не вказана, але якщо вірити оголошенням, то середня вартість такої моделі з пробігом становить близько $ 30 тисяч (більше, ніж 815 млн грн).

    Джерело: Вголос

    футбол «Динамо» Олександр Шовковський
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