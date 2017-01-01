Швед Хільємарк відмовився переходити в київське «Динамо»
- Сьогодні, 14:04
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Гравець італійського «Палермо», найімовірніше, перейде в іншу. команду Серії А - «Рому»
Півзахисник італійського «Палермо» Оскар Хільємарк відмовився від пропозиції київського «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на італійського журналіста Джанлуку Ді Марція
Гравець мотивував відмову своїм небажанням переїжджати в Україну. Крім того, за даними італійського репортера, незабаром Хільємарк перейде на правах оренди в римську «Рому».
Раніше повідомлялося про те, що «Динамо» цікавиться шведським футболістом і готове виділити на трансфер 24-річного гравця близько 3-х мільйонів євро.
Джерело: Sport.ua