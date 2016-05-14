Сім російських легкоатлетів будуть виступати під нейтральним прапором

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Питання остаточної участі цих спортсменів буде вирішуватися організаторами кожного окремого турніру

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) дозволила чемпіону світу 2015 року в бігу на 110 м з бар'єрами Сергію Шубенкову, чинній чемпіонці світу в стрибках у висоту Марії Кучиній і ще п'яти російським спортсменам виступати в статусі нейтральних атлетів на міжнародних стартах поточного сезону.

У список допущених атлетів також увійшли Ілля Мудров (стрибки з жердиною), Сергій Широбоков (ходьба), Данило Циплаков (стрибки у висоту), Ольга Муліна (стрибки з жердиною) і Яна Смердова (ходьба).

Питання остаточної участі цих спортсменів буде вирішуватися далі згідно формальним правилам IAAF, а також організаторами кожного окремого турніру.

Нагадаємо, що через систематичне вживання допінгу російські легкоатлети не були допущені до Олімпіади-2016.

Джерело: segodnya.ua