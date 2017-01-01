Скандал у світі шахів: російський бос ФІДЕ йде у відставку і звинувачує в цьому США

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Кірсан Ілюмжинов вважає свою відставку провокацією Штатів і втручанням у внутрішні справи міжнародної організації

Слідом за Зеппом Блаттером президентський спортивний пост може залишити ще один «динозавр».

Після 22-річного правління Міжнародною шаховою федерацією (ФІДЕ) її президент, росіянин Кірсан Ілюмжинов, оголосив про свою відставку.

Про це вчора повідомив офіційний сайт ФІДЕ, анонсувавши позачергові збори в квітні для виборів нового голови.

«То він усе-таки погодився на пропозицію інопланетян попрацювати на них?» – затролили Ілюмжинова в соцмережах, згадавши його одкровення про те, як 1997-го він вступив у контакт з прибульцями.

Однак росіянин виступив зі спростуванням: «Це фейк, провокація американців, втручання у внутрішні справи міжнародної організації. Після того як мене внесли до списку санкцій, США вимагають моєї відставки. Але я не збираюся йти».

Водночас виконавчий директор ФІДЕ Нігель Фрімен підтвердив: «Ілюмжинов анонсував свою відставку. І в квітні відбудеться засідання президентської ради для обговорення цього питання».

Джерело: segodnya.ua