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    Скандал у світі шахів: російський бос ФІДЕ йде у відставку і звинувачує в цьому США

    • Сьогодні, 16:31
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    Кірсан Ілюмжинов вважає свою відставку провокацією Штатів і втручанням у внутрішні справи міжнародної організації

    Слідом за Зеппом Блаттером президентський спортивний пост може залишити ще один «динозавр».

    Після 22-річного правління Міжнародною шаховою федерацією (ФІДЕ) її президент, росіянин Кірсан Ілюмжинов, оголосив про свою відставку.

    Про це вчора повідомив офіційний сайт ФІДЕ, анонсувавши позачергові збори в квітні для виборів нового голови.

    «То він усе-таки погодився на пропозицію інопланетян попрацювати на них?» – затролили Ілюмжинова в соцмережах, згадавши його одкровення про те, як 1997-го він вступив у контакт з прибульцями.

    Однак росіянин виступив зі спростуванням: «Це фейк, провокація американців, втручання у внутрішні справи міжнародної організації. Після того як мене внесли до списку санкцій, США вимагають моєї відставки. Але я не збираюся йти».

    Водночас виконавчий директор ФІДЕ Нігель Фрімен підтвердив: «Ілюмжинов анонсував свою відставку. І в квітні відбудеться засідання президентської ради для обговорення цього питання».

    Джерело: segodnya.ua

    шахи скандал
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