

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спортсмени пробіжать в перший змагальний день дві спринтерські гонки

У фінському Контіолахті сьогодні стартуватиме передостанній восьмий етап Кубку світу-2016/17 з біатлону.

Спортсмени пробіжать в перший змагальний день дві спринтерські гонки — жіночий та чоловічий.

Склад українців (чоловіки):

8 стартовий номер — Дмитро Підручний;

12 — Сергій Семенов;

46 — Артем Прима;

58 — Володимир Семаков;

87 — Олександр Жирний.

Жінки:

13 — Юлія Джима;

17 — Ірина Варвинець;

35 — Анастасія Меркушина;

63 — Ольга Абрамова;

79 — Надія Бєлкіна.

Зауважимо, що гонки пропускатимуть німці Сімон Шемпп (3-е місце у загальному заліку), Ерік Лессер (6-е), росіянка Татьяна Акімова (12-е) і німкеня Франциска Пройсс (29-е).

Додамо, що чоловічі перегони стартуватимуть о 15:30, а жіночі о 18:45.

Джерело: УНН