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    Сьогодні двома гонками стартуватиме восьмий етап Кубку світу з біатлону

    • Сьогодні, 09:14
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    Спортсмени пробіжать в перший змагальний день дві спринтерські гонки

    У фінському Контіолахті сьогодні стартуватиме передостанній восьмий етап Кубку світу-2016/17 з біатлону.

    Спортсмени пробіжать в перший змагальний день дві спринтерські гонки — жіночий та чоловічий.

    Склад українців (чоловіки):

    8 стартовий номер — Дмитро Підручний;

    12 — Сергій Семенов;

    46 — Артем Прима;

    58 — Володимир Семаков;

    87 — Олександр Жирний.

    Жінки:

    13 — Юлія Джима;

    17 — Ірина Варвинець;

    35 — Анастасія Меркушина;

    63 — Ольга Абрамова;

    79 — Надія Бєлкіна.

    Зауважимо, що гонки пропускатимуть німці Сімон Шемпп (3-е місце у загальному заліку), Ерік Лессер (6-е), росіянка Татьяна Акімова (12-е) і німкеня Франциска Пройсс (29-е).

    Додамо, що чоловічі перегони стартуватимуть о 15:30, а жіночі о 18:45.

    Джерело: УНН

    біатлон Збірна України
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