Сьогодні двома гонками стартуватиме восьмий етап Кубку світу з біатлону
- Сьогодні, 09:14
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Спортсмени пробіжать в перший змагальний день дві спринтерські гонкиУ фінському Контіолахті сьогодні стартуватиме передостанній восьмий етап Кубку світу-2016/17 з біатлону.
Спортсмени пробіжать в перший змагальний день дві спринтерські гонки — жіночий та чоловічий.
Склад українців (чоловіки):
8 стартовий номер — Дмитро Підручний;
12 — Сергій Семенов;
46 — Артем Прима;
58 — Володимир Семаков;
87 — Олександр Жирний.
Жінки:
13 — Юлія Джима;
17 — Ірина Варвинець;
35 — Анастасія Меркушина;
63 — Ольга Абрамова;
79 — Надія Бєлкіна.
Зауважимо, що гонки пропускатимуть німці Сімон Шемпп (3-е місце у загальному заліку), Ерік Лессер (6-е), росіянка Татьяна Акімова (12-е) і німкеня Франциска Пройсс (29-е).
Додамо, що чоловічі перегони стартуватимуть о 15:30, а жіночі о 18:45.
Джерело: УНН