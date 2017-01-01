Сьогодні у Хохфільцені відбудеться чоловіча естафета з біатлону

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Естафета пройде у форматі 4х7,5 км

Сьогодні в австрійському Хохфільцені відбудеться чоловіча естафетна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Змагання стартують о 15.45 за київським часом. Українську збірну представлять четверо біатлоністів. Першим на старт вийде Артем Прима, за ним Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний.

Естафета пройде у форматі 4х7,5 км.

Нагадаємо, жіноча збірна України у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної стала срібним призером ЧС-2017 в естафеті 4х6 км. Завершиться чемпіонат світу 19 лютого.