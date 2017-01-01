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    Сьогодні у Хохфільцені відбудеться чоловіча естафета з біатлону

    • Сьогодні, 13:45
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    Естафета пройде у форматі 4х7,5 км

    Сьогодні в австрійському Хохфільцені відбудеться чоловіча естафетна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону.

    Змагання стартують о 15.45 за київським часом. Українську збірну представлять четверо біатлоністів. Першим на старт вийде Артем Прима, за ним Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний.

    Естафета пройде у форматі 4х7,5 км.

    Нагадаємо, жіноча збірна України у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної стала срібним призером ЧС-2017 в естафеті 4х6 км. Завершиться чемпіонат світу 19 лютого.

    Джерело: УНН
    біатлон чемпіонат світу Збірна України
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