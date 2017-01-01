Сьогодні визначаться фіналісти Кубка України з футболу
- Сьогодні, 11:51
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Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України з футболу, що відбудуться у середу, 26 квітня, у Миколаєві та Харкові, визначать двох учасників вирішального матчу за національний трофей
У першому протистоянні ігрового дня о 18.00 зійдуться представник першої ліги ФК «Миколаїв» та чинний чемпіон країни київське «Динамо».
Зустріч на Центральному міському стадіоні у Миколаїві, яка пройде під наглядом арбітра ФІФА харків'янки Катерини Монзуль, транслюватиме телеканал «2+2».
Другу вакансію у фіналі розіграшу заповнить переможець протистояння між володарем титулу донецьким «Шахтарем» та «Дніпром». Стартовий свисток арбітра ФІФА Олександра Дердо із Чорноморська пролунає о 20.00. Поєдинок на харківському ОСК «Металіст» покаже «Футбол 1».
Фінальний матч Кубка України-2017 відбудеться 17 травня у Харкові.