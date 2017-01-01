Сьогодні визначаться півфіналісти Ліги Європи
- Сьогодні, 20:28
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Розсилка
Сьогодні відбудуться 4 матчів в Лізі Європи
За підсумками сьогоднішніх чотирьох матчей-відповідей чвертьфінальної стадії Ліги Європи стануть відомими учасники наступного раунду змагань.
Ліга Європи. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді
«Шальке» (Німеччина) - «Аякс» (Голландія) (результат першого матчу 0:2)
«Генк» (Бельгія) - «Сельта» (Іспанія) (2:3)
МЮ (Англія) - «Андрелехт» (Бельгія) (1:1)
«Бешикташ» (Туреччина) - «Ліон» (Франція) (1:2)
Усі матчі розпочнуться в 22:05 за київським часом.
Нагадаємо, що вчора визначилися усі учасники наступного раунду Ліги чемпіонів.