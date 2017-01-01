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    Сьогодні визначаться півфіналісти Ліги Європи

    • Сьогодні, 20:28
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    Сьогодні відбудуться 4 матчів в Лізі Європи

    За підсумками сьогоднішніх чотирьох матчей-відповідей чвертьфінальної стадії Ліги Європи стануть відомими учасники наступного раунду змагань. 

    Ліга Європи. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді

    «Шальке» (Німеччина) -  «Аякс» (Голландія) (результат першого матчу 0:2)

    «Генк» (Бельгія) -  «Сельта» (Іспанія) (2:3) 

    МЮ (Англія) -  «Андрелехт» (Бельгія) (1:1)

    «Бешикташ» (Туреччина) -  «Ліон» (Франція) (1:2)

    Усі матчі розпочнуться в 22:05 за київським часом.

    Нагадаємо, що вчора визначилися усі учасники наступного раунду Ліги чемпіонів.  

    футбол спорт
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