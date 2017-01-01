Спортивний арбітражний суд позбавив російську бігунку золота Олімпіади-2012

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Під санкції потрапила чемпіонка Ігор в Лондоні на дистанції 800 метрів Марія Савінова

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні опублікував своє рішення стосовно арбітражного процесу між Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF) і Федерацією легкої атлетики Росії щодо бігунки на середні дистанції Марії Савинової-Фарносової, повідомляється на сайті суду.

На підставі чітких доказів, у тому числі фактичних даних, отриманих з біологічного паспорта спортсменки, Марія Савінова-Фарносова використовувала допінг з 26 липня 2010 року (напередодні чемпіонату Європи в Барселоні) до 19 серпня 2013 року (наступного дня після закінчення Чемпіонату світу в Москві).





Відповідно, спортсменка порушила статті 32.2 (б) Правил IAAF «Використання або спроба використання спортсменом забороненої речовини». На спортсменку накладена дискваліфікація терміном на 4 роки, починаючи з 24 серпня 2015 року. Крім того, всі результати, досягнуті з 26 липня 2010 року по 19 серпня 2013 року анулюються. Марія Савінова стала олімпійською чемпіонкою 2012 року в бігу на 800 метрів.





