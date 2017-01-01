Спринтер Усейн Болт визнаний спортсменом року за версією Laureus
- Сьогодні, 09:20
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Ямайський спортсмен виграв у Ріо-2016 три золоті медалі
Ямайський спринтер Усейн Болт визнаний спортсменом року за версією академії Laureus.
Урочиста церемонія вручення нагород Laureus Awards проходить у вівторок в Монако.
Рішення про переможців премії приймають члени академії Laureus – видатні спортсмени і функціонери сучасності. Болт отримав цю нагороду четвертий раз.
Крім 30-річного Болта, на звання "Спортсмен року" претендували американські баскетболісти Стефен Каррі і Леброн Джеймс, британський бігун Мо Фара, португальський футболіст Кріштіану Роналду і британський тенісист Енді Маррей.
У 2016 році на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро Болт завоював три золоті нагороди – у бігу на 100 і 200 метрів, а також в естафеті 4 по 100 метрів.
Джерело: Сегодня