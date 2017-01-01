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    Срна хоче перейти в «Барселону» до початку зборів «Шахтаря»

    • 3 Сiчня, 20:44
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    Захисник «Шахтаря» Даріо Срна наразі перебуває у рідному хорватському містечку Метковіч

    Капітан «гірників» прибув на свята до своєї рідні. Однак 34-річний футболіст не забуває про роботу над своїм переходом у «Барселону».

    За інформацією Mundo Deportivo, Даріо Срна перебуває на зв'язку з технічним директором «Барселони» Робертом Фернандесом. Хорват має намір вирішити питання свого переходу до каталонського клубу до початку зборів «Шахтаря» (14 січня).

    Даріо Срна хоче провести зустріч з представниками «Барселони» в Хорватії у найближчі дні, аби досягнути конкретики у переговорах.

    Джерело: Футбол 24

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