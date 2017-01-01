Стаховський і Марченко вийшли у друге коло тенісного турніру в Марселі

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Українці виграли матчі першого кола змагань

У Марселі (Франція) завершилися матчі першого кола тенісного турніру Open13 з участю українців, де перемоги здобули Ілля Марченко і Сергій Стаховський, повідомляє офіційний сайт змагань. Стаховський у своєму матчі обіграв Іржі Весели з Чехії з рахунком 6:2, 6:4. Його наступним суперником стане французький тенісист Гаель Монфіс, який займає 12-е місце в світовому рейтингу. На турнірі в Марселі француз посіяний під 1-м номером.



В свою чергу, Марченко обіграв Андрія Рубльова з Росії також у двох партіях - 6:1, 7:6. Українець мав повну перевагу над росіянином у першій партії, але дозволив супернику вирівняти ситуацію у другому сеті, обігравши того лише на тай-брейку. В 1/8 фіналу Марченко зіграє з іншим французом Жо-Вілфрідом Тсонга (11-я ракетка світу), який посіяний на турнірі під другим номером. Більш високий посів Монфиса пояснюється тим, що минулого тижня він стояв вище співвітчизника в рейтингу АТР і входив до 10-ки найсильніших гравців світу.

Турнір у Марселі триває з 20 по 26 лютого.





