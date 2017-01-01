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    Стаховський на турнірі у Франції стартував з перемоги

    • Сьогодні, 18:29
    • Розсилка
    Сергій Стаховський
    Сергій Стаховський

    Сергій Стаховський вийшов у другий раунд турніру серії ATP, який наразі проходить у Марселі

    У стартовому матчі український тенісист у двох сетах переграв представника Чехії Іржі Весели.

    Open 13 Marseille - 2017

    ATP World Tour 250

    Чоловічий тенісний турнір у Марселі, Франція

    Призовий фонд - € 620 660

    Перший раунд

    Сергій Стаховський (Україна) - Іржі Весели (Чехія) - 6:2, 6:4

    У другому раунді нашого тенісиста чекає протистояння з першою ракеткою турніру Гаелем Монфісом.

    Джерело: Чемпіон
    спорт Сергій Стаховський теніс
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