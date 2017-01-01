Стаховський на турнірі у Франції стартував з перемоги
- Сьогодні, 18:29
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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський вийшов у другий раунд турніру серії ATP, який наразі проходить у Марселі
У стартовому матчі український тенісист у двох сетах переграв представника Чехії Іржі Весели.
Open 13 Marseille - 2017
ATP World Tour 250
Чоловічий тенісний турнір у Марселі, Франція
Призовий фонд - € 620 660
Перший раунд
Сергій Стаховський (Україна) - Іржі Весели (Чехія) - 6:2, 6:4
У другому раунді нашого тенісиста чекає протистояння з першою ракеткою турніру Гаелем Монфісом.
Джерело: Чемпіон