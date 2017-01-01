Стаховський не зміг пробитися в основну сітку турніру в Монте-Карло
- Сьогодні, 17:49
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У фіналі кваліфікації український тенісист поступився Мартіну КліжануСергій Стаховський не зміг пробитися в основну сітку турніру серії ATP 1000 в Монте-Карло. У фіналі кваліфікації другої ракетки України програв словак Мартіна Кліжан - 4: 6, 1: 6.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин. За цей час Стаховський 4 рази подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і не зміг заробити жодного брейк-поінту. У Кліжана в статистиці 3 ейси, одна помилка при введенні м'яча в гру і 4 виграних гейму на прийомі.
Нагадаємо, що в попередньому раунді квліфікаціі Стаховський обіграв Душана Лайовіча. На минулому своєму турнірі в Марракеші Сергій в стартовому матчі поступився Томмі Робредо.
Джерело: xsport.ua