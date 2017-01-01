Стаховський переміг у матчі першого кола Ролан Гаррос
- Сьогодні, 17:11
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Український тенісист, що пробився з кваліфікації, обіграв представника Китайського Тайбея
Третій за рейтингом український тенісист Сергій Стаховський (№123 в світі) виграв свій стартовий матч в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.
У поєдинку першого кола Стаховський обіграв представника Китайського Тайбея Лу Яньсюня. Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4, 7:6.
Нагадаємо, що Стаховський пробився в основну сітку турніру з кваліфікації.
У другому колі Ролан Гаррос Стаховський зіграє з переможцем матчу Давід Гоффен (Бельгія) – Поль-Анрі (Франція).
Джерело: segodnya.ua