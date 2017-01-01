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    Стаховський переміг у матчі першого кола Ролан Гаррос

    • Сьогодні, 17:11
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    Український тенісист, що пробився з кваліфікації, обіграв представника Китайського Тайбея

    Третій за рейтингом український тенісист Сергій Стаховський  (№123 в світі) виграв свій стартовий матч в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

    У поєдинку першого кола Стаховський обіграв представника Китайського Тайбея Лу Яньсюня. Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4, 7:6.

    Нагадаємо, що Стаховський пробився в основну сітку турніру з кваліфікації.

    У другому колі Ролан Гаррос Стаховський зіграє з переможцем матчу Давід Гоффен (Бельгія) – Поль-Анрі (Франція).

    Джерело: segodnya.ua

    Сергій Стаховський теніс
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