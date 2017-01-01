Стаховський повернувся в топ-100 рейтингу тенісистів
- Сьогодні, 20:17
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Розсилка
Українець Сергій Стаховський піднявся на п'ять позицій і повернувся у першу сотню рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), оновлена версія якого опублікована в понеділок
У перший десятці рейтингу змін не відбулося – лідирує британець Енді Маррей, замикає топ-10 Давід Гоффен.
Перша ракетка України Олександр Долгополов опустився з 82-го на 83-тє місце.
Рейтинг ATP, версія від 1 травня:
1 (1). Енді Маррей (Великобританія) – 11870 очок
2 (2). Новак Джокович (Сербія) – 8085
3 (3). Станіслас Ваврінка (Швейцарія) – 5695
4 (4). Роджер Федерер (Швейцарія) – 5125
5 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) – 4735
6 (6). Мілош Раонич (Канада) – 4165
7 (7). Кей Нісікорі (Японія) – 4010
8 (8). Марін Чиліч (Хорватія) – 3565
9 (9). Домінік Тім (Австрія) – 3535
10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) – 2975 ...
83 (82). Олександр Долгополов (Україна) – 640
96 (101). Сергій Стаховський (Україна) – 552
125 (118). Ілля Марченко (Україна) – 457
348 (351). Владислав Манафов (Україна) – 134
486 (489). Денис Милокост (Україна) – 73