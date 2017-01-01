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    Стаховський пробився до основної сітки тенісних змагань у Марокко

    • Сьогодні, 17:53
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    Наступним опонентом киянина стане екс-п'ята ракетка світу Томмі Робредо

    Український тенісист Сергій Стаховський  успішно подолав кваліфікацію на турнірі ATP “Grand Prix Hassan II” в Марракеші (Марокко).

    У фінальному відбірковому турнірі киянин, який мав 4 номер посіву, у двох сетах за 1 годину 7 хвилин впорався із представником Казахстану Олександром Бубликом – 7:5, 6:0.

    Варто відзначити, що опонентом киянина по першому колі основного турніру з призовим фондом в 540 тис. євро стане екс-п'ята ракетка світу Томмі Робредо. Наразі 34-річний іспанець знаходиться на 386 сходинці рейтингу АТР.

    Джерело: УНН

    Сергій Стаховський теніс
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