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    Стаховський пробився на Ролан Гаррос з кваліфікації

    • Вчора, 23:03
    • Розсилка

    Український тенісист у фіналі відбіркового турніру переміг чеха Яна Сатрала

    Український тенісист Сергій Стаховський  пробився в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції – Ролан Гаррос.

    У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос Стаховський, посіяний під 21-м номером, у вкрай напруженому поєдинку зламав опір чеха Яна Сатрала – 3: 6, 6: 2, 7: 6.

    Поєдинок на 10-му корті завершився в четвер останнім. Глядачі тепло вітали перемогу Сергія. Серед публіки були й українці – приїхали на Ролан Гаррос з Одеси. Вони прийшли на поєдинок з українським прапором.

    Після перемоги українець поцілував землю 10-го корту і обмінявся привітаннями, автографами і Селфі з фанатами.

    Нагадаємо, що торік Стаховський фактично пропустив ґрунтовий сезон і програв у другому колі кваліфікації. Таким чином, Сергій зіграє в основі Ролан Гаррос вперше за два роки.

    Жеребкування основної сітки відбудеться в п'ятницю.

    Джерело: segodnya.ua

    Сергій Стаховський теніс
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