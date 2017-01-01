Стаховський пробився на Ролан Гаррос з кваліфікації

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Український тенісист у фіналі відбіркового турніру переміг чеха Яна Сатрала

Український тенісист Сергій Стаховський пробився в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції – Ролан Гаррос.

У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос Стаховський, посіяний під 21-м номером, у вкрай напруженому поєдинку зламав опір чеха Яна Сатрала – 3: 6, 6: 2, 7: 6.

Поєдинок на 10-му корті завершився в четвер останнім. Глядачі тепло вітали перемогу Сергія. Серед публіки були й українці – приїхали на Ролан Гаррос з Одеси. Вони прийшли на поєдинок з українським прапором.

Після перемоги українець поцілував землю 10-го корту і обмінявся привітаннями, автографами і Селфі з фанатами.

Нагадаємо, що торік Стаховський фактично пропустив ґрунтовий сезон і програв у другому колі кваліфікації. Таким чином, Сергій зіграє в основі Ролан Гаррос вперше за два роки.

Жеребкування основної сітки відбудеться в п'ятницю.

Джерело: segodnya.ua