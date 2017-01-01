  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стаховський програв індійцеві в чвертьфіналі турніру в Карші

    • Сьогодні, 14:05
    • Розсилка

    Український тенісист поступився Юкі Бхамбри в трьох сетах

    Друга ракетка України Сергій Стаховський  зазнав поразки у чвертьфіналі челленджера в Карші, Узбекистан. 96-й номер світового рейтингу, який був посіяний на турнірі під 1-м номером, програв представнику Індії Юкі Бхамбри - 2: 6, 4: 6.

    У цьому поєдинку Стаховський оформив 8 ейсів, двічі помилився на подачі і не взяв жодного гейму на подачі суперника. Бхамбри 1 раз подав навиліт, 1 раз допустив «подвійну» і реалізував всі три брейка.

    Нагадаємо, Стаховський зіграє в півфінальному матчі в парній сітці. Українець в парі зі співвітчизником Денисом Молчановим боротимуться за путівку в фінал з російським дуетом Михайло Єлгін / Олександр Кудрявцев.

    Джерело: xsport.ua

    Сергій Стаховський теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ