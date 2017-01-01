Стаховський успішно подолав старт кваліфікації «Ролан Гаррос»

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У другому раунді наш тенісист зіграє проти американця Стефена Козлова

Українецьв 1/4 кваліфікації турніру категорії Великого шолому - Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос"), зумів здолати француза Кенні де Шеппера.

За рахунку 6:4, 3:6 на користь українець, який посіяний під 21 номером, на старті вирішального сету француз вийшов вперед з брейком. Українець відіграв два брейкпоінти в наступному геймі на своїй подачі, а потім не дав супернику подати на перемогу.

За результату 3:5 українцеві вдалося перевести гру на тайбрейк, де Сергій програв усього два розіграші.

Відзначимо, що у другому раунді наш тенісист зіграє проти переможця 144 ракетки світу американця Стефена Козлова, котрий вибив зі змагань ще одного француза Корентен Муте.

Джерело: УНН