Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру з тенісу в Карші

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Українець у двох сетах обіграв єгиптянина Каріма-Мохаменда Маммуна

Український тенісистпробився до чвертьфіналу на турнірі в узбецькому Карші, обігравши в двох сетах представника Єгипту Каріма-Мохаменда Маммуна 6: 4, 7: 6.

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин, за які українець 16 разів подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував один брейк-поінт. Єгиптянин два рази подав навиліт, допустив і допустив одну подвійну помилку.

В 1/4 фіналу українець зіграє з представником Індії Юкі Бхамбри.

Джерело: xsport.ua