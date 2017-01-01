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    Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру з тенісу в Карші

    • Сьогодні, 15:44
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    Українець у двох сетах обіграв єгиптянина Каріма-Мохаменда Маммуна

    Український тенісист Сергій Стаховський  пробився до чвертьфіналу на турнірі в узбецькому Карші, обігравши в двох сетах представника Єгипту Каріма-Мохаменда Маммуна 6: 4, 7: 6.

    Матч тривав 1 годину і 49 хвилин, за які українець 16 разів подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував один брейк-поінт. Єгиптянин два рази подав навиліт, допустив і допустив одну подвійну помилку.

    В 1/4 фіналу українець зіграє з представником Індії Юкі Бхамбри.

    Джерело: xsport.ua

    Сергій Стаховський теніс
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