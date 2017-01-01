Стали відомі гонорари бою століття: Мейвезер – Макгрегор

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Поєдинок відбудеться 10 червня в Лас-Вегасі

Глава Абсолютного боксерського чемпіонату (UFC) Дана Уайт розсекретив гонорари, які отримають боксер Флойд Мейвезер і боєць змішаного стилю Конор Макгрегор.

«Мейвезер заробить близько 100 мільйонів доларів, а Макгрегор – 75 мільйонів», – цитує Уайта boxing-mma.

При цьому бос UFC наголосив, що контракт на бій століття поки що не підписано.

Нагадаємо, що для бою Мейвезера і Макгрегора вже зарезервували на 10 червня найбільшу арену Лас-Вегаса – T-Mobile, яка вміщує 20 тисяч глядачів.

Поєдинок має відбутися за правилами боксу.

40-річний Мейвезер здобув 49 перемог у 49 поєдинках (26 нокаутів) у боксі.

28-річний Макгрегор здобув 21 перемогу (18 нокаутом) і зазнав трьох поразок за правилами ММА.

У букмекерів явний фаворит протистояння – боксер. Котирування на перемогу Мейвезера – 1,07, на перемогу Макгрегора – 7,50.

Джерело: segodnya.ua