Стали відомі ще два спаринг-партнери Володимира Кличка

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Віктор Вихрист і Крістіан Тун допоможуть українцю в підготовці до бою

Стали відомі ще два спаринг-партнери, який в австрійському Гоїнгу проводить заключний етап підготовки до запланованого на 29 квітня поєдинку проти чемпіона IBF, британського боксера Ентоні Джошуа.

В команду, яка допомагає українцю готуватися до поєдинку проти Джошуа, крім уже згадуваних Жоанна Дюопа, Джеральда Вашингтона і Руана Віссера, увійшли відомий український суперважкотяж, чемпіон України серед аматорів у суперважкій вазі і учасник Всесвітньої серії боксу, 24-річний боксер клубу «Українські отамани» Віктор Вихрист (зріст 197 см) та італійсько-німецький суперважковаговик-аматор Крістіан Тун, зріст якого становить 203 см.

Бій Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». Наживо за боєм, на кону в якому стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.

Джерело: sport.ua