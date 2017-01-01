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    Стало відомо, що буде з прогнозом Кличка на флешці

    • Сьогодні, 12:32
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    Український боксер продасть на акціоні свій халат із записом

    Володимир Кличко  перед поєдинком з Ентоні Джошуа розповів, що записав пророцтво про бій на флешку. Яку зашиють в халат, який потім буде проданий на аукціоні. Після бою українця запитали про долю передбачення.

    "Все в силі. Результат бою значення не має – прогноз залишається на флешці, – відповів наш боксер. – Його зможе побачити людина, яка купить халат. Можливо, потім він або вона захоче поділитися вмістом передбачення в соцмережах. Я не проти".

    Джерело: segodnya.ua

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