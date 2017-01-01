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    Став відомий наступний потенційний суперник Володимира Кличка

    • Сьогодні, 09:57
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    Якщо українець переможе Ентоні Джошуа, то зустрінеться з Луїсом Остіном

    Президент Всесвітньої боксерської асоціації Жілберто Мендоса прояснив схему організації найближчих титульних боїв в суперважкій вазі.

    "Ми створили турнір, який не вдалося завершити в минулому році через різних проблем. Тому я прояснює: Володимир Кличко і Ентоні Джошуа битимуться за титул суперчемпіона WBA, Фрес Окендо і Шеннон Бріггс - будуть оскаржувати титул регулярного чемпіона WBA. Переможець першого бою повинен битися з Луїсом Ортісом, переможець другого - з Олександром Устиновим", - цитує Мендоси boxing-mma.com.

    Нагадаємо, що бій Кличко і Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

    Час і місце проведення поєдинку Окендо і Бріггса поки не визначені.

    Джерело: segodnya.ua

    Володимир Кличко бокс
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