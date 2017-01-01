

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Змагання пройдуть в румунському місті Клуж-Напока

Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який пройде в Клуж-Напока (Румунія) 19-23 квітня. Всього в ньому візьмуть участь 274 спортсмена.

Як повідомляє НОК України, українська збірна вже визначилася зі складом на європейську першість. До нього увійшли:

Жінки: Ангеліна Радивілова, Діана Варінська, Валерія Осипова та Яна Федерова.

Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Едуард Єрмаков, Євген Юденков і Андрій Сенічкін.

Нагадаємо, на Олімпіаді 2016 року в Ріо Олег Верняєв завоював "золото" у вправах на брусах і "срібло" в багатоборстві.

Джерело: segodnya.ua