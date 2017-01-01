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    Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

    • Сьогодні, 17:28
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    Змагання пройдуть в румунському місті Клуж-Напока

    Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який пройде в Клуж-Напока (Румунія) 19-23 квітня. Всього в ньому візьмуть участь 274 спортсмена.

    Як повідомляє НОК України, українська збірна вже визначилася зі складом на європейську першість. До нього увійшли:

    Жінки: Ангеліна Радивілова, Діана Варінська, Валерія Осипова та Яна Федерова.

    Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Едуард Єрмаков, Євген Юденков і Андрій Сенічкін.

    Нагадаємо, на Олімпіаді 2016 року в Ріо Олег Верняєв завоював "золото" у вправах на брусах і "срібло" в багатоборстві.

    Джерело: segodnya.ua

    чемпіонат Європи спортивна гімнастика
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